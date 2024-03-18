الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 آذار (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 23 مواطنا فلسطينيا خلال عملية دهم وتفتيش واعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور، فيما دارت اشتباكات مسلحة في الخليل ومخيم طوباس، تم خلالها استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، على وضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في بيان، أن الملصقات تدعو إلى إغلاق الأونروا، وتحتوي على تهديدات للعاملين في الوكالة الأممية، فيما أظهرت مقاطع فيديو قيام مستوطنين بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي لمقر الوكالة، تدعوا لإغلاق الأونروا، وتهدد العاملين بها.

وتصاعدت أخيرا حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة الأونروا، وعلى مقراتها في القدس المحتلة، حيث وجه نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أرييه كينغ، رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما عُرف تاريخيا بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.

ورفضت الوكالة الأممية التحريض الإسرائيلي وتهديدات الاحتلال، وقالت على لسان الناطق باسمها في القدس كاظم خلف، إن ما يحصل من عمليات التحريض، ينضم إلى سلسلة طويلة من المحاولات للنيل من الوكالة، فتارة يتهموننا بأننا لا نراعي مبدأ الحيادية وهو من أهم مبادئ العمل الإنساني، وتارة يقولون بأن مناهجنا هي مناهج معادية للسامية".

وأشار خلف، إلى أنّ استهداف سلطات الاحتلال للوكالة ليس بجديد، ولفت إلى وجود عدد من مراكز الأبحاث "الإسرائيلية" هدفها أن تلتقط أي "خطأ"، أو حتى اختلاق أخطاء وتقديمها إلى ممثلين عن الدول المانحة في سبيل تجفيف منابع الوكالة المالية.

يذكر أن حملات الاحتلال ضد وجود "أونروا" في القدس، قديمة متجددة، ولا سيما في استهداف كلية التدريب المهني في قلنديا، وكانت بلدية الاحتلال قد أبلغت إدارة كليّة قلنديا، بأن تخلي المبنى في أيلول عام 2022، لغرض القيام بزيارات استطلاعية لإعادة تقسيمه بهدف هدمه.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

18/03/2024 11:38:00