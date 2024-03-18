حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)-وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من خلال حملة "لا تتسوق وأنت جائع " جملة من النصائح الإرشادية للمواطنين، من أجل تغيير وتعديل أنماطهم الاستهلاكية والشرائية.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، المواطنين لعدم شراء السلع بكميات تزيد عن الحاجة الفعلية لهم، والتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء وجميع المعلومات المتعلقة ببطاقة البيان، ومقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء واختيار الأقل سعراً.

كما دعت المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنتها مع المشتريات للتأكد من صحتها، والاستفادة من سياسات الإرجاع والاستبدال واغتنام الفرصة في فترات الخصومات والعروض، والتأكد من مصداقيتها وعدم تخزين السلع بعشوائية.

ونصحت الجمعية المستهلكين بكتابة قائمة مشترياتهم مسبقا ومقارنتها مع الميزانية، والبحث عن البدائل للسلع مرتفعة الثمن.

--(بترا)

ع ن/أ م / س س

18/03/2024 11:26:02