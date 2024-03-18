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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

3/18/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 آذار (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة الساحات الشرقية للأقصى، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، ومنعهم من الوصول للصلاة في المسجد بحرية.
وكانت قوات الاحتلال نصبت كاميرات وأجهزة مراقبة فوق باب المطهرة، ووضعت أقفاصا حديدية قرب الأبواب وأسلاكا شائكة وحواجز حديدية قرب باب الأسباط، لتقييد حركة المصلين وعرقلة وصولهم إليه.
وفي السياق ذاته، يستمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في التحريض على المسجد الأقصى، وطالب بالسماح لليهود باقتحامه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
18/03/2024 11:21:43

MENAFN18032024000117011021ID1107991996

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