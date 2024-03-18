عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 آذار (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة الساحات الشرقية للأقصى، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، ومنعهم من الوصول للصلاة في المسجد بحرية.
وكانت قوات الاحتلال نصبت كاميرات وأجهزة مراقبة فوق باب المطهرة، ووضعت أقفاصا حديدية قرب الأبواب وأسلاكا شائكة وحواجز حديدية قرب باب الأسباط، لتقييد حركة المصلين وعرقلة وصولهم إليه.
وفي السياق ذاته، يستمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في التحريض على المسجد الأقصى، وطالب بالسماح لليهود باقتحامه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
18/03/2024 11:21:43
MENAFN18032024000117011021ID1107991996
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