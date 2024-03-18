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إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المعدات الرياضية والترفيهية

3/18/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المعدات الرياضية والترفيهية، والتي تشمل 5 منتجات، منها؛ أجهزة تسلق الملعب وألعاب التوازن و زحاليق الملعب و غيرها، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2024. وأوضحت الهيئة أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات المعدات الرياضية و الترفيهية يمثل جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مبينةً الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة لتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 7 مصانع مستفيدة، و من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 5.8 ملايين ريال سعودي.
ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
يذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في المعدات الرياضية الترفيهية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الالزامية بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

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