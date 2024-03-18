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بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية خلال زيارة بلينكن لكوريا الجنوبية

3/18/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الشمالية أمس صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لسيئول.
وذكر الجيش الكوري الجنوبي، أنه «رصد إطلاق ما يبدو أنها صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى» قطعت حوالي 300 كيلومتر قبل أن تسقط في بحر اليابان.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية «نتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان، ونبقى مستعدين للتدخل».
وتزامنت عمليات الإطلاق الصاروخية مع زيارة بلينكن الذي وصل إلى سيئول مساء أمس الأول، والتقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول صباح أمس، قبل مشاركته في الدورة الثالثة من «القمة من أجل الديموقراطية».
وتأتي عمليات إطلاق بيونغ يانغ لهذه الصواريخ أيضا بعد أيام قليلة على اختتام سيئول وواشنطن مناوراتهما السنوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن بعد لقائه بيون، «ندد (...) بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت أمن جمهورية كوريا».
وقال ناطق باسم الحكومة اليابانية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت، فيما دان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تجارب الأسلحة «المتكررة» من جانب كوريا الشمالية.
وأكد أن هذه «السلسلة من الأفعال تهدد سلم وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي. لن نقبل بذلك».

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