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تصاعد التوتر بين أفغانستان وباكستان وطالبان تحذر من تداعيات سيئة

3/18/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع منسوب التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان بعد مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات جوية شنتها إسلام أباد على مناطق أفغانية حدودية، وفق ما أعلنت حركة طالبان التي حذرت من «تبعات سيئة للغاية».
وقال المتحدث باسم الحركة التي تتولى الحكم في كابول ذبيح الله مجاهد «قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية» في ولايتي خوست وبكتيكا.
وأكد أنه «في ولاية بكتيتا قتل ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال»، بينما سجل مقتل امرأتين في خوست.
وأكدت حكومة طالبان في بيان نشره مجاهد، أنها «تدين بشدة هذه الهجمات، وتعتبر هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان».
ودعت الحركة إسلام آباد إلى «ألا تحمل أفغانستان مسؤولية انعدام السيطرة والكفاءة والمشاكل على أراضيها»، محذرة من أن «حوادث كهذه قد تكون لها تداعيات سيئة للغاية خارجة عن سيطرة باكستان».
من جهته، قال مسؤول محلي في المناطق الباكستانية الحدودية، إن الجيش الباكستاني شن الغارات الجوية ردا على قيام القوات الأفغانية «باستهداف الأراضي الباكستانية».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، «صدرت نداءات في المساجد لإخلاء بعض المناطق في مديريتي كرم وشمال وزيرستان مع استمرار المواجهات بين باكستان وأفغانستان بشكل متقطع».
وأتت الضربات الجوية بعد مقتل سبعة عسكريين السبت في هجوم شمال غرب باكستان، وفق ما أعلن الجيش، مؤكدا أيضا مقتل منفذي الهجوم الستة وهم أعضاء في جماعة مسلحة.
وتوعد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالرد على هذا الهجوم.
وقال أثناء مراسم تشييع العسكريين وبينهم ضابطان «قررت باكستان أنه كائنا من كان العابر لحدودنا أو الداخل لمنازلنا أو بلدنا لارتكاب أعمال الإرهاب سنرد عليهم بقوة بصرف النظر عن هويته أو من أي بلد كان».
وزادت حدة التوترات الحدودية منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها بشن هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.

MENAFN18032024000130011022ID1107991955

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