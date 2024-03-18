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بوتين يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية ويحصد 87% من الأصوات

3/18/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا متوقعا يمنحه ولاية رئاسية جديدة من ست سنوات.
واعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية ايلا بامفيلوفا أن «نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة، وبلغت 77.44% حيث صوت أكثر من 87.1 مليون مواطن».
وقالت انه بعد معالجة 99.7% من الأصوات في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية. وهذه أفضل نتيجة يحققها بوتين في أي انتخابات.
وبفوز بوتين، تعززت صورة روسيا التي تعهد بأنه لن يسمح بأن «يرهبها» خصومها.
وفي كلمة وجهها إلى الروس في وقت متأخر مساء الأحد وقبل إعلان النتائج النهائية، شكر بوتين من توجهوا للتصويت وساهموا في تهيئة الظروف اللازمة «لتوطيد سياسي داخلي»، بعد عامين على الحرب في أوكرانيا.
وقال لفريق حملته «أود أن أشكركم جميعا، وكذلك جميع مواطني البلاد، على دعمكم وثقتكم»، واعدا بأن روسيا ستقف في وجه جميع خصومها.
وصرح بوتين البالغ 71 عاما أنه «بغض النظر عمن أو عن مدى رغبتهم في ترهيبنا أو قمعنا وقمع إرادتنا ووعينا، لم ينجح أحد إطلاقا في أي شيء كهذا تاريخيا. لم ينجح الأمر ولن ينجح في المستقبل. أبدا».
وتابع «أمامنا العديد من المهام المحددة والمهمة التي يتعين علينا إنجازها. وتظهر نتائج الانتخابات ثقة مواطني البلاد وأملهم في أن نقوم بكل ما هو مخطط له».
ورحب بوتين، الذي سيكون قادرا على الترشح مرة أخرى بعد هذه الولاية الجديدة للبقاء في السلطة حتى عام 2036، في خطابه بالجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا و«يخاطرون بحياتهم» من أجل «حماية الأراضي التاريخية لروسيا».
كما أكد الرئيس الروسي، أن قواته تتمتع بأفضلية على القوات الأوكرانية على الجبهة في أوكرانيا، واعدا مرة أخرى ب«تحقيق» أهداف موسكو. وتطرق لأول مرة الى وفاة المعارض أليكسي نافالني بالسجن في فبراير. وقال «فيما يتعلق بنافالني. نعم لقد توفي. هذا حدث محزن»، مضيفا «قبل أيام قليلة من وفاة نافالني أخبرني بعض الزملاء، كانت هناك فكرة لمبادلة نافالني ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية فقلت أنا موافق».وأكد بوتين أن الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة «لم يكن لها أي تأثير» على الانتخابات، متوعدا بملاحقة الناخبين الذين أفسدوا أوراق الاقتراع. وحذر بوتين من أن «هذه جريمة جنائية وستتعامل سلطات الأمن والسلطات القضائية وفقا للقانون»، مضيفا «في الواقع، لم يكن لذلك أي تأثير». وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ والإيراني إبراهيم رئيسي، في طليعة مهنئي بوتين، حيث اعتبر جينبينغ أن فوز نظيره الروسي «يظهر بشكل كامل دعم الشعب الروسي» له، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

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