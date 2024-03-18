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مفاوضات الهدنة تستأنف في الدوحة وإسرائيل تجتاح مستشفى الشفاء مجددا وتوقع قتلى وجرحى

3/18/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للمرة الثانية منذ بدأ حربه على قطاع غزة، استهدف الجيش الاسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، فيما استأنفت الدول الوسيطة: قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في الدوحة أمس بحسب وكالة الانباء الفرنسية، وذلك بعد ان وصلها الوفد الاسرائيلي لتقديم الرد على المقترحات التي طرحتها حماس للهدنة وتدعو إلى انسحاب إسرائيلي من كل المدن والمناطق المأهولة في غزة خلال وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع، إضافة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، وفقا لمسؤول من الحركة.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال قولها إنها أحكمت سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي واعتقلت 80 شخصا وصفتهم «بالمخربين» من المستشفى، بينهم مراسل قناة «الجزيرة» اسماعيل الغول، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي.
وكان الجيش طلب من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة بالمغادرة فورا باعتبارها «منطقة قتال خطيرة»، وفق الناطق باسم الجيش ومنشورات ألقيت من طائرة مسيرة على منطقتي الرمال والنصر.
وعلى منصة «إكس» كتب الناطق أفيخاي أدرعي «نداء إلى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفي الشفاء ومحيطه: عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري غربا ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي» على بعد نحو 30 كلم من غزة جنوبا.
وتعرضت مبان في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لعمليات قصف وإطلاق نار عنيف، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية، فيما زعم الجيش أنه ينفذ عملية فيه «بعد تعرضه لإطلاق نار» من داخل المجمع. وادعى ان عمليته تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام «مسؤولين كبار» من حماس للمستشفى.
وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن «نشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء.. وحالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى»، مؤكدة «سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ احد من المصابين بسبب كثافة النيران».
وأفاد شهود في المدينة وكالة فرانس برس بأن «المجمع تعرض لقصف جوي ومدفعي». وقال سكان في حي الرمال إن أكثر من 45 دبابة وناقلة جند مدرعة حاصرت المجمع الطبي، وتحدث البعض عن «معارك» في محيطه. فيما أطلقت مسيرة النار في الشوارع المحيطة به.
ودان المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة العملية، قائلا إن «اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة، وإطلاق النار في داخله، هو جريمة حرب». ونفت الفصائل الفلسطينية استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.
واعتبرت في بيان أن «استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، وهدفه «عدم توفير أي فرصة لنجاة الجرحى والمرضى وعلاجهم».
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية «بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني».
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم هذا المستشفى في 15 نوفمبر المنصرم، وبات المرفق يعمل حاليا بالحد الأدنى وبأقل عدد من الموظفين.
من جهته، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من ان «المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه»، مؤكدا ان موظفي الوكالة الذين احتجزتهم إسرائيل تعرضوا لانتهاكات وطالب بالتحقيق فيها، وأعلن أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل، بحسب ما نقلت عنه قناة الجزيرة.
بدوره، اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بـ«خلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود». وتابع «لنكن صريحين ولنقلها علنا إن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاحا في الحرب على غزة».

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