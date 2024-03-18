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((لابا لويا)) تُكرم المؤثر عمر العثمان

3/18/2024 2:34:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرمت رئيس مجلس إدارة لوياك ولابا والعضو المنتدب فارعة السقاف المؤثر عمر العثمان تقديرا لمشاركته في برنامج المؤثر الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، حيث شارك المتدربين قصة نجاحه في صناعة محتوى مؤثر في الإعلام الرقمي، وعدة نصائح عملية للتميز في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن برنامج المؤثر أطلق في أغسطس 2023 برعاية بنك الخليج، ويهدف إلى تمكين اليافعين من مهارات التواصل الفعال، ومهارات العرض والتقديم، وفن الخطابة والإلقاء والحضور، ومهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي، مما يسهم في تأهيل المتدربين ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.

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