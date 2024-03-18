((لابا لويا)) تُكرم المؤثر عمر العثمان

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرمت رئيس مجلس إدارة لوياك ولابا والعضو المنتدب فارعة السقاف المؤثر عمر العثمان تقديرا لمشاركته في برنامج المؤثر الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، حيث شارك المتدربين قصة نجاحه في صناعة محتوى مؤثر في الإعلام الرقمي، وعدة نصائح عملية للتميز في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن برنامج المؤثر أطلق في أغسطس 2023 برعاية بنك الخليج، ويهدف إلى تمكين اليافعين من مهارات التواصل الفعال، ومهارات العرض والتقديم، وفن الخطابة والإلقاء والحضور، ومهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي، مما يسهم في تأهيل المتدربين ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.
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