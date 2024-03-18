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نقل ((المقاصف المدرسية)) تحت مظلة ((الغذاء والتغذية)) قريباً

3/18/2024 2:34:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
علمت «الأنباء» من مصادر عن سلسلة اجتماعات ستعقد خلال الفترة الحالية بين وزارات الصحة والتربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية لنقل تخصص «المقاصف المدرسية» وجميع الأعمال المتعلقة بها تحت مظلة الأخيرة. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا يهدف إلى فرض الرقابة الكاملة على المقاصف المدرسية، وتطويرها، وتوفير الأصناف الغذائية اللازمة في هذه المقاصف، فضلا عن استقبال طلبات تقديم شركات الأغذية الراغبة في الدخول إلى المقصف المدرسي وفقا للائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية. وأفادت المصادر بأن من الاهداف ايضا وضع لوائح بالأغذية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية وكمياتها، وجودة المقصف المدرسي، والشروط الصحية الواجب توافرها في المقصف ومخزن توفير الأغذية، وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن أعمال المقاصف المدرسية مقسمة بين وزارة التربية ممثلة بقسم النشاط المدرسي، وإدارات التغذية والإطعام والصحة المدرسية والصحة العامة في وزارة الصحة.

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