((الإدارية)): الحكم في شطب الخليفة ومطيع غداً والحبيني والمحيلبي الخميس

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم أحمدقررت المحكمة الإدارية أمس حجز الشق المستعجل في دعوى شطب مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة ومرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع للحكم غداً الأربعاء، كما قررت حجز الدعوى في شطب مرشحي الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي للحكم يوم الخميس المقبل 21 الجاري.

وقال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق جابر المحيلبي: حضرنا جلسة اليوم (أمس) أمام المحكمة الإدارية وأبدينا دفاعنا، وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم بعد غد الخميس.

فيما قال المرشح مرزوق الخليفة إن المحكمة حجزت قضية شطبنا من قائمة الترشح للحكم في جلسة غد الأربعاء ومستمرون في حملتنا الانتخابية وواثقون بإنصافنا من قبل القضاء الكويتي النزيه لنعود مجددا إلى السباق الانتخابي بعون الله.

كما قال د. أحمد مطيع: حضرنا جلسة المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعن الذي قدمته على قرار الشطب وحجزت للنطق بالحكم غداً الأربعاء.

ويطالب الشق المستعجل في هذه الدعاوى بصفة مستعجلة بتمكين المدعين من خوض الانتخابات لحين الفصل بالموضوع الذي يطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الانتخابات باستبعادهم من سجلات المرشحين وحرمانهم من خوض العملية الانتخابية.