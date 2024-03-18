ترشيح 1270 مواطناً و17 ألفاً على قائمة الانتظار من مختلف الفترات والتخصصات

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقرشح ديوان الخدمة المدنية 1270 مواطنا للتوظيف أمس الاثنين.

وتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم، وأيضا على حسابهم على موقع «الديوان». وطلب «الديوان» من المرشحين مراجعة الجهات المرشحين عليها مباشرة دون الرجوع إلى «الديوان».

وذكرت مصادر أن إجمالي عدد منتظري التوظيف يبلغ 17335 مواطنا ومواطنة، من مختلف الفترات والتخصصات والشهادات العلمية، بمن فيهم المنتظر تخرجهم هذا الكورس في كلية التربية الأساسية، حيث يبلغ عددهم بين 1400 و1600 خريج، إلى جانب كلية التربية وكليات الطب والتمريض.

وبينت المصادر لـ «الأنباء»، أن إعلان ترتيب المسجلين من الباحثين عن عمل في الفترة الـ 86 يبدأ تدريجيا اعتبارا من 31 الجاري، حيث تعكف فرق عمل قطاع التوظيف، والمسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، على إنجاز الترتيب وإبلاغ المواطنين برسائل خاصة أو من خلال الرقم السري المسجل به على موقع «الديوان».

وحسب إحصائيات التسجيل خلال الفترة الأخيرة، فقد تلقى الديوان 120012 اتصالا وتم قبول 7835 منها، والمؤهلون للترشيح 6778 مواطنا، وتم تسجيل 5198 دون مراجعة بنسبة 76.6%، و1580 بعد المراجعة بنسبة 23.31%، وسجل 2457 مواطنا دون رغبات، و4321 تم إدخال رغبات لأول مرة.