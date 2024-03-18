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وزير العدل استقبل المهنئين برمضان

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه بمنطقة سلوى.
ورحب المستشار الغريب، في تصريحات لـ «الأنباء»، برواد الديوان الكرام وبجميع المهنئين والحضور الذين تبادلوا التهاني والمباركة بشهر رمضان، داعيا الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأكد المستشار الغريب أن هذا الجمع الطيب هو ما جبل عليه اهل الكويت، حيث يحرصون على التواصل الدائم فيما بينهم بجميع المناسبات، تأكيدا لروح الأخوة والمودة التي تجمعهم منذ نشأة الكويت حتى يومنا هذا.

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