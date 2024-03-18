وزير العدل استقبل المهنئين برمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه بمنطقة سلوى.
ورحب المستشار الغريب، في تصريحات لـ «الأنباء»، برواد الديوان الكرام وبجميع المهنئين والحضور الذين تبادلوا التهاني والمباركة بشهر رمضان، داعيا الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأكد المستشار الغريب أن هذا الجمع الطيب هو ما جبل عليه اهل الكويت، حيث يحرصون على التواصل الدائم فيما بينهم بجميع المناسبات، تأكيدا لروح الأخوة والمودة التي تجمعهم منذ نشأة الكويت حتى يومنا هذا.
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