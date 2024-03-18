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((الكهرباء)): 2000 موظف في كشوف المستحقين للترقية بالأقدمية

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
انتهى قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من إعداد كشوف الموظفين المستحقين لدرجات الترقية بالأقدمية، تمهيدا لاعتمادها قريبا من قبل الوزير د. سالم الحجرف.
وأوضحت مصادر في الوزارة، ان «الكشف الذي تم إعداده يشتمل على أكثر من 2000 موظفا من مستحقي درجات الترقية بالأقدمية»، مشيدة بجهود قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة لإنجازه الكشوف دون تأخير.
في سياق متصل، قالت المصادر إن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من التقييمات السنوية لموظفي الوزارة في مختلف قطاعاتها، متوقعة أن تنتهي الوزارة من إنجاز جميع التقييمات نهاية أبريل المقبل.

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