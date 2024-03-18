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((الديوان)): إثبات بصمة حضور وانصراف الموظفين بالربط ((آلياً)) بالنظم المتكاملة

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية أنجز إجراءات الربط الآلي لبصمة حضور وانصراف الموظفين في معظم الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة للديوان.
وأوضحت المصادر أن قطاع نظم المعلومات، المسؤولة عنه الوكيلة المساعدة عبير الفارس، يتابع استكمال الربط الذي سيتم في 26 وزارة ومؤسسة وجهة وهيئة حكومية، بحيث يتم ربط بصمة جميع الموظفين حضورا وانصرافا بأنظمة الديوان وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات. وأردفت المصادر بالقول: هذه الخطوة تحقق فوائد عديدة للموظفين منها تطبيق نظم موحدة على الجميع من دون أي بطء أو تأخير، وتسهيل حساب وصرف المزايا المالية، ومنها على سبيل المثال المكافآت الممتازة لهم وغيرها. وثمّنت المصادر قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في 11 الجاري الذي يلزم القياديين اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الربط الآلي لبصمة حضور وانصراف الموظفين بالنظم المتكاملة للديوان، واعتماد ذلك ضمن عملية تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن القرار أضاف الربط الآلي للبصمة ضمن قرار أحكام وضوابط العمل الرسمي.

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