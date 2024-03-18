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((الطموح)) يطلق ((صحتك في خطوتك 4)) بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي البرنامج الرياضي الصحي الرمضاني «صحتك في خطوتك 4» الذي اقيم بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية ويستمر حتى 4 ابريل المقبل بمول العاصمة.
وقد تم إجراء قياس الوزن لجميع المشاركين قبل بدء البرنامج، حيث سيقوم كل مشارك بالمشي 3 كم في اليوم، وفي نهاية البرنامج سيتم قياس أوزان المشاركين ومنح الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى لكل من فئة الأولاد وفئة البنات الأعلى فقدانا للوزن، بالإضافة إلى تكريم جميع المشاركين، كما سيشهد البرنامج إقامة فعاليات مصاحبة تتضمن استشارات التغذية والفحوصات الطبية المقدمة من الشركات الراعية. وفي هذا الصدد، أعربت أمين صندوق نادي الطموح ورئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي عن سعادتها بمستوى الإقبال الطيب من اللاعبين على المشاركة في البرنامج الذي يقام للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في النسخ السابقة من تحقيق مردود إيحابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى ما يتمتع به من أجواء تنافسية وفعاليات صحية وتوعوية مصاحبة.
وقدمت الزواوي الشكر إلى إدارة النادي والأولمبياد الخاص على تسخير كل الإمكانيات لإنجاح البرنامج والى الجهات الراعية وأيضا الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الطموح وأولياء أمور اللاعبين لحرصهم على دعم البرنامج من خلال مؤازرة الابناء ومشاركتهم كافة الفعاليات.

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