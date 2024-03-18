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طالبات AUM يحضرن فعاليات المؤتمر التقني الدولي LEAP

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضرت طالبات من كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية المؤتمر التقني الدولي LEAP بنسخته الثالثة، في الرياض - المملكة العربية السعودية، تحت شعار «آفاق جديدة»، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية حول العالم وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولــــة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.
فعاليات المؤتمر
ومن أبرز فعاليـــــات المؤتمر والجوائـــز المعلنــة «منصة المستثـــمرين»، التي تركز على استعراض الفـــرص الاستثــــمارية المبتكرة، وتقديم ورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المستثمرين العالميين، وكذلك «مسرح الشركات الناشئة» الذي يناقش دعم صناع التغيير، إلى جانب مسابقة «روكت فيول» بجوائز تتجاوز المليون دولار، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة.
التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات
شاركت طالبات من AUM في المؤتمر، وهن: جنى الشايع، وداليا طارق غريّب ومها الخرينج من مختلف تخصصات كلية الهندسة اللواتي جلن في مختلف ارجاء المعرض على مدار ثلاثة أيام واطلعن على أحدث التقنيات والابتكارات، كما حضرن ورش عمل ومحاضرات مقدمة من أهم المتحدثين حول العالم.
الطالبة جنى الشايع
وقد عبرّت الطالبة جنى الشايع عن رأيها بالمشاركة بالمعرض قائلة: «في المعرض، حظيت بفرصة للتفاعل مع العديد من الشركات المبتكرة. وقد جذبتني إحدى الشركات التي عرضت تقنية الواقع الافتراضي Oculus الرائدة حاليا. وقد ألهمني هذا لاستكشاف وتصور استخدام الواقع الافتراضي للارتقاء بمشروع التخرج الخاص بنا. كنت مهتمة بالتعمق أكثر في تطبيقات تقنيات الواقع الافتراضي والبرامج الخاصة به. كما تعمقت في كيفية عمل محرك الألعاب Unity. واستوحيت منه فكرة دمج الواقع الافتراضي ومحرك Unity في مشروعنا، وتحويله إلى تجربة افتراضية مميزة».
الطالبة مها الخرينج
أمّا الطالبة مها الخرينج، فقد قالت: «فيما يتعلق بالمعرض، فقد كانت تجربة تستحق الاستكشاف. هناك العديد من المشاريع المتطورة والمتقدمة. وكان المشروع الذي جذبني هو استخدام الأجهزة والبرامج الخاصة بالصناعة لتحسين الكفاءة، وتقليل الأخطاء والحصول على نتائج أفضل».
الطالبة داليا غريّب
من جانبها، قالت الطالبة داليا غريّب: «أحد المشاريع التي أذهلتني مشروع المنزل الذكي، نظرا لأنني شغوفة بمجال التصميم الداخلي، فقد أحببت حقا مدى بساطة كل شيء وإمكانية القيام بأي أمر بكل سهولة من المنزل».
تعكس هذه المشاركة التزام الجامعة الراسخ بإثراء تجارب الطلاب وتعزيز مهاراتهم وتوسيع معرفتهم وتشجيعهم على الابتكار والتفكير الإبداعي وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب المتميزين والحث على المشاركة البناءة في التحول الرقمي، وتحفيز روح المبادرة الريادية. كما أن خوض مثل هذه التجارب يهدف إلى تقديم التدريب العملي للطلبة، وتعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في مختلف مجالات الهندسة والتكنولوجيا.


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