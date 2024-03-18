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قصر دار يمامة استقبل المهنئين بشهر رمضان

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل أبناء المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في قصر دار يمامة في ضاحية الصديق بحضور جمع غفير من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي السابقين، إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وحشد من المواطنين.
وتم تقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتبادل الحضور الأحاديث الودية، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.


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