وزير الخارجية بحث مع سفير الصين التعاون الإستراتيجي بين البلدين

وزير الخارجية بحث مع سفير الصين التعاون الإستراتيجي بين البلدين
التاريخ
3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا في مكتبه بديوان عام الوزارة بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبحث أطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.
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