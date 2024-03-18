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وزير الخارجية بحث مع سفير الصين التعاون الإستراتيجي بين البلدين

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا في مكتبه بديوان عام الوزارة بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبحث أطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.

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