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مصادر لـ ((الأنباء)): ((السكنية)) بصدد التسليم الابتدائي لـ 3 فروع غاز في ((المطلاع)) الشهر الجاري

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد قيامها بالتسليم الابتدائي لعدد 3 مبان لفروع غاز في مدينة المطلاع خلال شهر مارس الجاري.
وأضافت المصادر أن فروع الغاز الثلاثة كائنة بقطعة 2 في الضواحي N9 وN10 وN11 ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال فروع الغاز بالضواحي الثلاث في مشروع مدينة المطلاع السكنية.
وأوضحت المصادر أن التسليم الابتدائي يقتضي تشكيل لجنة مكونة من جهات مختصة وتقوم بالمعاينة الموقعية لأعمال المشروع بهدف التسليم الابتدائي، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى قياديي المؤسسة لاعتماده.
وكانت «السكنية» أعلنت مؤخرا عن مبان عامة منجزة في مدينة المطلاع، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113 مبنى.

MENAFN18032024000130011022ID1107991940

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