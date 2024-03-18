فهد اليوسف يقلّد علي العدواني رتبة ((لواء))

(MENAFN
- Al-Anbaa) قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللواء علي مسفر العدواني رتبة لواء وتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية.
وهنأ وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة اللواء العدواني، على نيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق في مهام أعماله ومضاعفة الجهود والعطاء وتطبيق سيادة القانون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
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