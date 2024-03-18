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فهد اليوسف يقلّد علي العدواني رتبة ((لواء))

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللواء علي مسفر العدواني رتبة لواء وتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية.
وهنأ وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة اللواء العدواني، على نيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق في مهام أعماله ومضاعفة الجهود والعطاء وتطبيق سيادة القانون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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