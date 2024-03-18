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طارق القطان لـ ((الأنباء)): برنامج متكامل لخدمة أبناء قطاع الرعاية الاجتماعية طوال رمضان

3/18/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مدير إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون طارق القطان، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الإدارة اعدت برنامجا متكاملا لشهر رمضان لخدمة أبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات.
وقال ان البرنامج يتضمن العديد من المسابقات والانشطة وهي: مسابقة أواب الثانية والتي تشمل مسابقة أفضل صوت برفع الآذان، ومسابقة أفضل قارئ للقرآن، ومسابقة ختم القرآن، ومسابقة الخطيب، ومسابقة النزيل الخلوق لنزلاء إدارة الإحداث وإدارة الحضانة العائلية وذلك بتبرع من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني.
إلى جانب مشروع إفطار الصائم للعاملين من عمال النظافة والأمن والسلامة والسائقين في قطاع الرعاية الاجتماعية للسنة الـ 21 على التوالي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئا».
وأضاف القطان انه سيتم توزيع 470 وجبة إفطار يوميا طيلة الشهر المبارك وذلك بتبرع من جمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية غيث الكويتية الإنسانية، كما سيتضمن البرنامج المحافظة على إقامة صلاة التراويح والقيام في الدور التابعة لإدارة الأحداث (الرعاية والتقويم والملاحظة) ومسجد الإدارة للعاملين بالإضافة إلى الدروس الايمانية والخواطر بعد الصلاة، وتنظيم الأمسية الرمضانية السنوية لفتيات ونزلاء الدور الإيوائية (الحضانة والمسنين والمعاقين) تتخللها التهاني والتبريكات وغبقة رمضانية تقام بجو أسري عائلي.
وأشار القطان إلى ان البرنامج سيشمل ايضا مشروع جموع الريان لإقامة فطور جماعي كل يوم اثنين وأربعاء لفتيات إدارة الحضانة العائلية ومشروع عطاء لتوزيع الوجبات الرمضانية للأسر المتعففة بأيادي الفتيات بالتعاون مع فريق مناكب بجمعية إنسان الخيرية.
وأضاف انه سيتم توزيع المؤونة الرمضانية على الأسر المتزوجين من أبناء الحضانة العائلية لنحو 100 أسرة و22 من الأبناء المستقلين، وذلك بتبرع من جمعية إحياء التراث الإسلامي وشركة زين للاتصالات.
وأفاد القطان بأن ثمرة هذه البرامج جاءت بفضل الله ومن ثم الشراكة المجتمعية بين الوزارة والجهات الحكومية والمؤسسات وجمعيات النفع العام.

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