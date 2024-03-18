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السبيعي يتوّج ببطولة خالد السعيد لقفز الحواجز

3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج الفارس فواز السبيعي بلقب بطولة خالد عبدالله السعيد لقفز الحواجز التي اقيمت في نادي حولي للفروسية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.
ففي الشوط الرابع الرئيسي «الجائزة الكبرى» على ارتفاع 140 سم، نجح الفارس السبيعي في تحقيق المركز الأول بزمن 55.07 ثانية، كما فاز بالمركز الثالث أيضا، وحل الفارس عبدالله العوضي في المركز الثاني، وجاء الفارس الإيطالي أنطونيو موروزو رابعا تلاه الفارس البيلاروسي بافيل فورونكو وغازي الجريوي وخالد الخبيزي.
وقام راعي البطولة خالد السعيد ورئيس مجلس إدارة بنك وربه حمد الساير بتتويج الفرسان الفائزين في الجائزة الكبرى.
وقال راعي البطولة خالد السعيد: «قمنا بتنظيم هذه البطولة خدمة ودعم للفرسان والفارسات بهدف تشجيعهم على مواصلة مشوارهم في هذه الرياضة النبيلة».
وبين بأن البطولة شهدت منافسة قوية في كافة الفئات والأشواط وسوف نقوم بمواصلة دعم رياضة الفروسية في السنوات المقبلة.
وأشاد خالد السعيد في فريقي التحكيم والتنظيم، وقال إننا نفتخر بأن البطولة قامت على سواعد الشباب الكويتي الذي تميز في مختلف المجالات من تنظيم وتحكيم وتصميم مسلك الأشواط.
وفي الشوط الثالث على ارتفاع 125 سم، جاء الفارس ستيفن دانيلز أولا، متفوقا على الفرسان فواز راشد وحمد العتيبي ومحمد غلوم وخالد الخبيزي وعناز العناز، كما فاز ستيفن دانيلز أيضا بالمركز الأول في الشوط الثاني على ارتفاع 115 سم.
وترأست الفارسة رغد الدبوس لجنة الحكام في البطولة، وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ووليد الجاسم، وتولى الفارس عبدالرحمن الفزيع تصميم المسلك وتالا بركات مساعد مصمم مسلك وبدر الهيفي حكم ساحة.

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