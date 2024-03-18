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القرين يتفوق على ((سلة)) الصليبخات

3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين على نظيره الصليبخات 77-67 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتحديد مراكز دوري الدرجة الأولى، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 5.
وفي مواجهة أخرى على الصالة ذاتها، تفوق النصر على نظيره اليرموك 102-93، ليصل «العنابي» إلى النقطة الـ 6، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 3 من ثلاث هزائم.
وقد جاءت مواجهة القرين والصليبخات متكافئة الأداء، متوسطة المستوى، تمكن خلالها لاعبو القرين من تسجيل أفضلية نسبية في الربعين الثالث والرابع، ليخرجوا فائزين بفارق 10 نقاط.

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