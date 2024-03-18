((الأبيض)) لنهائي كأس ((الطائرة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) حجز نادي الكويت البطاقة الأولى في نهائي كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الذي سيقام 21 الجاري، وذلك عقب فوزه على برقان 3-0 في نصف النهائي الذي أقيم أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله، اذ جاءت نتيجة الأشواط (25-19) و(25-20) و(25-15).
وسيلاقي «الأبيض» في النهائي الفائز من مباراة القادسية مع الشباب التي أقيمت أمس على صالة الاتحاد.
وأقيمت البطولة قبل هذا الموسم 56 مرة توج بلقبها الكويت 18 مرة والقادسية 17 مرة وكاظمة 13 مرة، فيما ظفر بها العربي سبع مرات والجهراء مرة واحدة.
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