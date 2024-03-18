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((الأبيض)) لنهائي كأس ((الطائرة))

3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حجز نادي الكويت البطاقة الأولى في نهائي كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الذي سيقام 21 الجاري، وذلك عقب فوزه على برقان 3-0 في نصف النهائي الذي أقيم أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله، اذ جاءت نتيجة الأشواط (25-19) و(25-20) و(25-15).
وسيلاقي «الأبيض» في النهائي الفائز من مباراة القادسية مع الشباب التي أقيمت أمس على صالة الاتحاد.
وأقيمت البطولة قبل هذا الموسم 56 مرة توج بلقبها الكويت 18 مرة والقادسية 17 مرة وكاظمة 13 مرة، فيما ظفر بها العربي سبع مرات والجهراء مرة واحدة.

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