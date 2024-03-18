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مواجهتان في دوري اليد اليوم

3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم التي تشهد اليوم مباراتين، إذ يلتقي في الأولى الفحيحيل برصيده 4 نقاط مع اليرموك بـ 3 نقاط في الـ 8.00 مساء، بينما يتواجه في الثانية القادسية برصيد 3 نقاط مع الساحل بلا رصيد في الـ 10.00 مساء.
ويسلط الضوء على المباراة الأولى نظرا لتقارب الفريقين بالأرقام من ناحية الترتيب والنقاط والمستوى على أرضية الملعب من ناحية الأداء الفردي والجماعي، إذ يبحث الفحيحيل بقيادة المدرب محمد مسعودان عن نقطتين تضمنان له الاستمرارية في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز. بالمقابل، فإن مدرب اليرموك خالد الملا والضليع في كرة اليد الكويتية، ومساعده أسامة الفيلكاوي يبحثان أيضا عن تحسين الترتيب والبقاء ضمن دائرة المنافسة.

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