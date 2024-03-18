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مدرب كرواتي للشباب.. وبرتغالي للأشبال

3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استكمالا لاستراتيجية اتحاد كرة القدم لإعادة هيكلة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، تعاقد الاتحاد مع طاقم فني كرواتي لقيادة منتخب الشباب يضم المدرب داريو باسيج، على أن يساعده المدرب الوطني محمد الفيلكاوي ومدرب الحراس ستيفان راندوفانيتش ومدرب اللياقة دامير سرنجاك، كما اعلن عن قيادة منتخب الأشبال والبراعم من جهاز فني برتغالي مكون من المدرب لويز فيريرا إضافة إلى المدربين الوطنيين طارق الخليفي وحسين حاكم وعبدالله الظفيري ومدربي الحراس سمير دشتي وصالح مهدي إلى جانب مدرب اللياقة الإسباني خافي لويز.

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