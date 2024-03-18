مدرب كرواتي للشباب.. وبرتغالي للأشبال

مدرب كرواتي للشباب.. وبرتغالي للأشبال
التاريخ
3/18/2024 2:34:21 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استكمالا لاستراتيجية اتحاد كرة القدم لإعادة هيكلة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، تعاقد الاتحاد مع طاقم فني كرواتي لقيادة منتخب الشباب يضم المدرب داريو باسيج، على أن يساعده المدرب الوطني محمد الفيلكاوي ومدرب الحراس ستيفان راندوفانيتش ومدرب اللياقة دامير سرنجاك، كما اعلن عن قيادة منتخب الأشبال والبراعم من جهاز فني برتغالي مكون من المدرب لويز فيريرا إضافة إلى المدربين الوطنيين طارق الخليفي وحسين حاكم وعبدالله الظفيري ومدربي الحراس سمير دشتي وصالح مهدي إلى جانب مدرب اللياقة الإسباني خافي لويز.
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