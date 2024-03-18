Monday, 18 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليرموك بطلاً للدوري العام للإسكواش

3/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج نادي اليرموك بطلا للدوري العام للاسكواش للرجال بعد ان احتل المركز الأول برصيد 43 نقطة، وجاء النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تمكن القرين من احتلال المركز الثالث بعد خوض مباراة فاصلة مع فريق الكويت بعد تساويهما برصيد 40 نقطة، واستطاع القرين حسم الفاصلة بالفوز 2 - 1.
وفي ختام مباريات الدوري لجميع الفئات السنية الخميس الماضي جرى تتويج الفرق الفائزة وتقليد الميداليات الملونة للفرق الفائقة، وشارك في مراسم التتويج نائب رئيس الاتحاد خالد الحبيب وأمين السر العام حامد العمران وعضو مجلس الإدارة أحمد العدواني بحضور مدير اللعبة بنادي خيطان عمر العتيبي وعضو مجلس إدارة نادي النصر بندر العدواني.
ومثل فريق اليرموك اللاعبين عمار التميمي، وعلي الرامزي، وشملان حاجي، وعمار محمد حسين، وجاسم الغريب ومحمد العمران.
يذكر ان القرين توج بطلا في فئة تحت 19 سنة وجاء خيطان ثانيا واليرموك ثالثا، وفي فئة تحت 17 سنة احتل ناشئو القرين المركز الأول وجاء خيطان ثانيا واليرموك ثالثا. وفي فئة تحت 15 سنة أحرز القرين المركز الأول وحل خيطان ثانيا واليرموك ثالثا، فيما تمكن أشبال خيطان من التتويج في فئة تحت 13 سنة وجاء القرين ثانيا والعربي ثالثا. وأخيرا في فئة البراعم تحت 11 سنة تألق لاعبو الكويت محققين المركز الأول، وجاء القرين ثانيا، واحتل خيطان المركز الثالث.

MENAFN18032024000130011022ID1107991929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث