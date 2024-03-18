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الموسى: معسكر أبوظبى رفع الحالة الذهنية للاعبي ((الأزرق))

3/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي
يجري منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريبه الأول في الدوحة الليلة وتحديدا على ملعب أكاديمية أسباير استعدادا لمواجهة منتخب قطر بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027. ومن المقرر أن يجري «الأزرق» حصته التدريبية الأخيرة والرئيسية غدا الأربعاء على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف المواجهة.
واختتم «الأزرق» أمس معسكرا قصيرا أقامه في أبوظبي تحضيرا لخوض اللقاء المرتقب، إذ استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم، على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة بنسبة كبيرة في ظل غياب عدد من أبرز عناصره لأسباب متفاوتة، ومنهم المهاجم شبيب الخالدي ولاعبو الخبرة سلطان العنزي وفهد الهاجري وسامي الصانع وأخيرا بندر السلامة.
هذا، وصرح مدير منتخبنا الوطني عبدالرحمن الموسى، بأن معسكر أبوظبى شهد وقوف بينتو على جهوزية اللاعبين قبل مواجهة الخميس، مضيفا أن المعسكر ركز على رفع الحالة الذهنية للاعبين، وتضافر الجهود الإدارية والفنية مع اللاعبين لتقديم أفضل مستوى أمام «العنابي»، مشيدا بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية.
وأعرب الموسى عن أمنياته بأن يقدم لاعبو «الأزرق» أفضل ما لديهم أمام بطل آسيا وتحقيق نتيجة مرضية في التصفيات.
ونوه إلى أن وفد المنتخب سيعود ظهر الجمعة المقبل إلى الكويت، قبل أن ينتظم في معسكر داخلي مساء اليوم ذاته استعدادا لمواجهة «العنابي» من جديد في 26 الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات.
استعدادات قطرية
من جانبه، يخوض «العنابي» مرانه الرئيسي مساء اليوم تحت قيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز.
ومن المقرر أن يعقد مساء غد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بقاعة المؤتمرات بنادي السد، وذلك بحضور مدربنا البرتغالي روي بينتو برفقة أحد لاعبي «الأزرق»، الذي يبدأ في الـ 9:30 مساء، على أن يسبق مؤتمر منتخب قطر في الـ 8:30 مساء بحضور المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، وأحد لاعبي «العنابي»، كما سيعقد الاجتماع الفني للمباراة مساء غد أيضا. وقد حدد الاتحاد الآسيوي موعد تدريب «الأزرق» الأخير في الـ 10:00 مساء بملعب المباراة، فيما يخوض «العنابي» مرانه في الـ 8:45 مساء.
ويتصدر العنابي المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على أفغانستان والهند، يليه الكويت والهند برصيد 3 نقاط ثم أفغانستان بدون نقاط.
العتيقي يشيد بلاعبي«الأولمبي»
من جهة أخرى، صرح مدير منتخبنا الأولمبي جراح العتيقي، بأن «الأولمبي» واصل تدريباته ضمن معسكره الحالي في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذا الإعداد يعتبر الأخير قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، موضحا أن المنتخب سيواصل تدريباته حتى موعد ختام المعسكر في 26 الجاري.
وأشاد العتيقي بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهازين الإداري والفني وحرصهم على الانضباط في التدريبات اليومية وتقديم أفضل ما لديهم، معربا عن أمنياته بأن يقدم الأولمبي أفضل مستوى في النهائيات.

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