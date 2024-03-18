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الجهراء ضيفاً على القادسية السبت

3/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يحلّ فريق الجهراء ضيفا على القادسية السبت المقبل في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مواجهات دوري زين الممتاز بشقيه في مجموعتي البطولة والهبوط، إذ يلتقي «الأصفر» مع الفحيحيل 29 الجاري ضمن الجولة الثانية لمجموعة البطولة، بينما يواجه الجهراء نظيره كاظمة 31 منه في إطار منافسات مجموعة الهبوط.
وفي جانب آخر، تراجع المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، عن استقالته التي أعلن عنها قبل يومين استجابة منه لتدخلات وطلب الجهاز الإداري للفريق وبعض الشخصيات الذين طلبوا منه الاستمرار معهم نظرا للتحسن الملحوظ في أداء الفريق والتفاهم التام بين اللاعبين والمدرب.

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