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4 وديات لتجهيز التضامن

3/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
اعتمد الجهازان الإداري والفني لفريق الكرة بنادي التضامن إقامة 4 مباريات تجريبية خلال فترة التوقف الحالية للمباريات الدولية «فيفا داي». ومن المقرر أن يلتقي «العنيد» مع الشباب غدا الأربعاء، ثم الفحيحيل بعد غد الخميس، والكويت الأحد المقبل، على أن يختتم مبارياته الودية أمام كاظمة الاثنين المقبل.
ويسعى مدرب التضامن البرتغالي ميغيل ليال من الوديات الأربع، الى وضع كامل اللاعبين المتاحين في أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف القسم الرابع والأخير من دوري «زين» للدرجة الأولى، حيث يحتل «العنيد» المركز الثاني برصيد 19 نقطة ويصارع بقوة للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز من مبارياته الأربعة الأخيرة من عمر المسابقة.

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