4 وديات لتجهيز التضامن

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
اعتمد الجهازان الإداري والفني لفريق الكرة بنادي التضامن إقامة 4 مباريات تجريبية خلال فترة التوقف الحالية للمباريات الدولية «فيفا داي». ومن المقرر أن يلتقي «العنيد» مع الشباب غدا الأربعاء، ثم الفحيحيل بعد غد الخميس، والكويت الأحد المقبل، على أن يختتم مبارياته الودية أمام كاظمة الاثنين المقبل.
ويسعى مدرب التضامن البرتغالي ميغيل ليال من الوديات الأربع، الى وضع كامل اللاعبين المتاحين في أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف القسم الرابع والأخير من دوري «زين» للدرجة الأولى، حيث يحتل «العنيد» المركز الثاني برصيد 19 نقطة ويصارع بقوة للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز من مبارياته الأربعة الأخيرة من عمر المسابقة.
MENAFN18032024000130011022ID1107991926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.