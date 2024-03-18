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((الغوص)) يُكرِّم أبطاله

3/18/2024 2:34:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النادي الكويتي للغوص والإنقاذ غبقته الرمضانية في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي تخللها حفل تكريم لأبطال اللعبة وتقديم شهادات لأصحاب الأرقام الوطنية.
شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء اللجنة الفنية واللاعبون الذين ساهموا في تحقيق الأرقام القياسية، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة والغوص.
وعلى هامش الحفل، أعرب رئيس النادي م.طلال السرحان، عن فخره بإنجازات أعضاء النادي وشكرهم على جهودهم الكبيرة في تطوير رياضة الغوص والإنقاذ، مؤكدا أهمية دعم اللاعبين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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