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محمد المنصور: مسرحياتي تصلح لكل زمان ومكان

3/18/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
«حب».. هذا الكلمة التي اختارها الفنان القدير محمد المنصور عنوانا لحياته، وقال: راض بالتأكيد عن كل شيء في حياتي على المستوى الشخصي والمهني، فأنا أحب الله سبحانه وتعالى الذي خلقني وجعلني بهذا الشكل والتصوير، حب لا يضاهيه حب آخر، ثم أحب أبي وأمي، رحمهما الله، «اللي طلعوني من بين اخواني»، فقد كانا يمتلكان ذوقا كبيرا.
وأضاف المنصور: كنت محبوبا جدا من أمي، وكانت تشجعني في بدايات دخولي الوسط الفني وتحضر لي مسرحياتي لدرجة أنها كانت تحرص على أن تكون أول شخص متواجد قبل الجمهور، كما كانت تحضر البروفات معنا. وأردف: أتذكر أن الفنانة الراحلة مريم الغضبان «غلطت علي» في إحدى المسرحيات وطرحتني أرضا خلال أحداث العرض، وهذا جعل أمي تعاتبها «ليش تطقين ولدي؟»، فضحكنا على هذا الموقف، وقلنا لها «هذا تمثيل»، فردت «ولو.. لا تطقينه»، مشيرا إلى انه يشبه والدته في الروح الحلوة و«الغشمرة»، مستدركا في تصريحات عبر تلفزيون «دبي»: حب أمي كان عميقا جدا في داخلنا أنا وإخواني، مؤكدا أن تداول كلمة «الحب» جعلها «رخيصة» مثلها مثل كلمات أخرى تغير مفهومها مثل «الرشوة» التي أصبحت يطلق عليها «هدية».
وبسؤاله عن سبب وصفه لمسرحياته بأنها صالحة لكل زمان ومكان، قال: لأنني أحرص على التفاهم مع الكاتب والمخرج أثناء عرض المسرحية على أن تكون مناسبة لكل الأوقات والثقافات، مثلا مسرحيتي «الحامي والحرامي» و«حفلة على الخازوق» تنطبق أحداثهما على عصرنا الحالي وعلى شعوب كثيرة الآن، وكذلك مسرحية «علي جناح التبريزي وتابعه قفة» وفيها تكلمنا عن العدالة الاجتماعية وضرورة أن يتساوى الناس في المجتمع.
وكشف المنصور عن اجمل تاريخ مر عليه في حياته، قائلا: 15 مارس 1963، وهو تاريخ دخولي العمل الفني والذي جعلني أحب الناس ويحبوني، لافتا في عدة محاور إلى أنه معروف بأنه «طيب»، والفنان المسرحي الذي يستهويه هو الانجليزي لورانس أوليفييه، وحضر له عرضا مسرحيا، بينما أكد انه يحب مشاهدة جميع الفنانات العربيات لأنهن جميعا يجدن التمثيل مثل سعاد عبدالله وحياة الفهد وفاتن حمامة وسعاد حسني وغيرهن.
يذكر أن الفنان القدير محمد المنصور يشارك في سباق رمضان الجاري بمسلسل «الخن»، قصة: نوال الفيلكاوي، سيناريو وحوار: محمد العنزي وبدر الجزاف، إخراج: حسين دشتي، إنتاج مؤسسة «سفن ستايل»، ويشارك فيه إلى جانبه كل من: حسين المنصور، أسمهان توفيق، جمال الردهان، خالد البريكي، عبدالله التركماني، سماح، زمن عبدالله، فيصل الشريف، رانيا شهاب، أحمد النجار، وغيرهم.

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