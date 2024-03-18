عبدالعزيز الويس لـ ((الأنباء)): ((سلم ولدهم)) عمل غنائي يدعو الأطفال للاحتفال بـ ((القرقيعان))

MENAFN - Al-Anbaa) ياسر العيلةالنجم المطرب عبدالعزيز الويس مشغول حاليا بعمل مسرحي غنائي بعنوان «سلم ولدهم» سيقام على مسرح «دار المهن الطبية» بالجابرية.عن تفاصيل هذا العمل، تحدث الويس لـ «الأنباء» قائلا: «سلم ولدهم» مسرحية غنائية للطفل نشرح من خلالها ما هو «القرقيعان»، وان حلاوته في بساطته، ونقدم ذلك ضمن قصة بسيطة تتخللها لوحات استعراضية غنائية، فالعمل يتحدث عن قرقيعان «فرجان»، أول، وكل الأعمار كانوا يحتفلون به.وأضاف: سنقوم في نهاية العرض بالسماح للأطفال المتواجدين من الجمهور بالصعود على خشبة المسرح لـ «يقرقعون» ويستمتعوا بالألعاب الشعبية في شكل مسرح تفاعلي.

باختصار ستكون سهرة حلوة ومميزة بشكل «وايد» منظم، وبدلا من أن الاطفال «يقرقعون» في الشارع ويتعرضون لبعض المخاطر مثلما نسمع كل عام عن حادث «دهس» أو إصابة، نحن نريدهم أن «يقرقعون» أمام أعيننا ومعنا في المسرح، ومن هنا انطلقت فكرة العمل أن نجمع الصغار في مكان واحد «يستانسون» فيه، وأهاليهم يرتاحون في بيوتهم.

وكشف الويس عن ان المسرحية من فكرته وألحانه ويقوم بالغناء فيها شباب أصواتهم جميلة، بالإضافة الى أن الممثلين المشاركين جميعهم وجوه جديدة.

وأردف: معنا أيضا كل مشاهير «التيك توك» في الكويت، مشيرا إلى أن العرض سيقدم للجمهور لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث يبدأ العرض الأول 15 رمضان الجاري فيما سيعرض العرضان الآخران يومي 18 و19 من الشهر نفسه.الجدير بالذكر أن المسرحية تحت إشراف عام محمد الحملي، وفكرة وألحان عبدالعزيز الويس، وكلمات الأغاني عبدالله العماني ومشاري المحبوب، وإخراج عبدالله عباس، ومدير المشروع أحمد الحريبي.