كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

MENAFN - Alghad Newspaper)فقد أثار سؤال من مراسل "في سبورت" غضب كلوب قبل أن يغادر. وعبّر كلوب بغضب عن استيائه من السؤال حول تراجع اداء فريقه في الوقت الإضافي، قائلاً: "هذا سؤال غبي بعض الشيء. لو كنت تراقبنا بانتظام، لكنت سألت: لماذا لدينا الكثير من الطاقة".



ثم أضاف بغضب: "لا أعرف عدد المباريات التي لعبناها مؤخرًا ولا أعرف كم مباراة لعبها مانشستر يونايتد. هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل بالفعل من هذا السؤال، لكن من الواضح أنك تعتقد أنه جيد".



وبعد تدخل المراسل بسؤال آخر، رد كلوب بغضب: "أوه، لا أظن ذلك. هيا. من الواضح أنك لست في حالة جيدة وليست لدي أعصاب كافية للتعامل معك"، قبل أن يترك المقابلة فجأة.

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