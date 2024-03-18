مشهد مخيف بعد نهاية مباراة في الدوري التركي

MENAFN - Alghad Newspaper)وحقق فنربخشة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل مطاردة غلطة سراي المتصدر بفارق نقطتين.

وبعد نهاية المباراة اقتحم احد جماهير أصحاب الارض الملعب وحاول الاعتداء على احد لاعبي فنربخشة فما لبث من الاخير الا وان وجه له لكمة عنيفة، ليشتعل الملعب بعد دخول اعداد إضافية من الجماهير وسادت حالة من الهرج والمرج بعد حصول اشتباكات عنيفة بالأيدي بين لاعبي فنربخشة والجماهير ما استدعى تدخل رجال الأمن.