مشهد مخيف بعد نهاية مباراة في الدوري التركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شهدت مباراة طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم احداثا مرعبة بعد إطلاق صافرة النهاية.
وحقق فنربخشة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل مطاردة غلطة سراي المتصدر بفارق نقطتين.
وبعد نهاية المباراة اقتحم احد جماهير أصحاب الارض الملعب وحاول الاعتداء على احد لاعبي فنربخشة فما لبث من الاخير الا وان وجه له لكمة عنيفة، ليشتعل الملعب بعد دخول اعداد إضافية من الجماهير وسادت حالة من الهرج والمرج بعد حصول اشتباكات عنيفة بالأيدي بين لاعبي فنربخشة والجماهير ما استدعى تدخل رجال الأمن.
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