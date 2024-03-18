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غياب أبو حشيش ونصيب عن النشامى أمام باكستان

3/18/2024 2:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحتجب لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو حشيش وعبد الله نصيب "ديارا" عن السفر مع المنتخب إلى باكستان، بداعي الإيقاف.
ويلتقي "النشامى" ظهر يوم الخميس المقبل منتخب باكستان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الاثنين على ملعب البتراء بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء حارس المرمى يزيد أبو ليلى وموسى التعمري، وبانتظار التحاقهما بالمنتخب اليوم.

وتضم القائمة المغادرة إلى باكستان غدا 23 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، أحمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.

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