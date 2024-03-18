بعد وفاة سائح أجراها في تركيا.. ما هي عملية تطويل القامة التجميلية؟

وفي خبر تداولته الصحف المحلية في السعودية وتركيا، بدأ مكتب المدعي العام في تركيا تحقيقاً حول وفاة مواطن سعودي خضع لعملية تطويل العظام في أحد المستشفيات الخاصة، شهر فبراير/شباط الماضي.



وبحسب الأنباء، فقد أجرى المواطن السعودي عملية جراحية لتطويل القامة في المستشفى الأول الخاص في منطقة بيليك دوزو بتاريخ 18 فبراير/شباط الماضي، وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، بدأ الإقامة في أحد الفنادق وخضع للعلاج الطبيعي في الفندق، ثم ما لبث أن تدهورت حالته الصحية بسبب المضاعفات أثناء إقامته في الفندق.



وفي يوم 5 مارس/آذار الجاري، تم نقله إلى مستشفى خاص ليتلقى الرعاية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة نتيجة المضاعفات الخطيرة، ليبدأ مكتب المدعي العام التركي التحقيق في الحادثة.



هذا الحادث تسبب في إثارة الكثير من الجدل والتساؤلات حول طبيعة عملية إطالة العظام التجميلية، وما تفاصيل العملية ومخاطرها التي قد تتسبب في مثل تلك المضاعفات الخطيرة المفضية للوفاة؟



ما هي عملية تطويل العظام؟

في عالم اليوم، تُعد قامة الشخص أكثر من مجرد رقم، إذ يمكن أن يؤثر طول الشخص أحياناً على ما تشعر به تجاه نفسك وتفاعلاتك مع الآخرين، وذلك بسبب التركيز المفرط في العصر الحديث على المظهر الخارجي ومعايير الجسم المثالي المتعارف عليها.



في المقابل، من المفترض لجراحة إطالة الأطراف أن تساهم في الحصول على بضع بوصات إضافية، لكنها ليست بالعملية البسيطة التي يمكن الاستخفاف بها،

إذ تتضمن العملية فترة تعافٍ كبيرة، ومخاطر محتملة على حياة الفرد، وقدراً كبيراً من الانزعاج والآثار الجانبية والمضاعفات، إضافة بالطبع لثمن العملية الباهظ.



لذا قد يتساءل الكثير من الناس: هل تستحق هذه الجراحة فعلاً مخاطرها؟





تتيج عملية إطالة الأطراف للبالغين أن ينمو طول قاماتهم لما يصل إلى 10 سم خلال 3 أشهر فقط، وفي تلك الفترة الوجيزة تكون العظام المتكونة حديثاً قوية مثل عظام المريض الموجودة.



علاوة على ذلك، فإن زيادة الطول تكون مستدامة لبقية حياته، مما يسمح للمرضى بممارسة جميع أنواع الرياضة، بما في ذلك رفع الأثقال، بعد الشفاء التام والتعافي اللازم، إضافة لممارسة العلاج الطبيعي المطلوب بعدها.



لكن قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت جراحة إطالة الأطراف تستحق المجازفة أم لا، يجب التفكير بعناية في العوامل التالية:



الأهداف الشخصية: وذلك إذا كان طول القامة أمراً ضرورياً لاحترام الذات أو التقدم الوظيفي لديك، فقد تكون جراحة إطالة الأطراف استثماراً مفيداً لصحتك النفسية، إذا لم تتمكن من علاج الأمر بشكل نفسي أعمق.



الانزعاج الجسدي: كن مستعداً لآلام ما بعد الجراحة، واحتمال حدوث مضاعفات.

تأكد من أنك مستعد عقلياً وعاطفياً للتعامل مع هذه التحديات.



الاستثمار المالي: يمكن أن تشكل التكلفة العالية لجراحة إطالة الأطراف عبئاً كبيراً، مما قد يؤدي إلى ضغوط مالية طويلة المدى.



وقت التعافي: يمكن أن يستغرق علاج جراحة إطالة الساق ما بين 3 و4 أشهر. فكر فيما إذا كان بإمكانك أخذ إجازة من العمل أو التزامات أخرى للتعافي بشكل كامل والالتزام بالعلاج الطبيعي اللازم.



كيف تتم عملية تطويل القامة؟

تستفيد عملية إطالة العظام من قدرة الجسم الطبيعية على تكوين عظام جديدة. وهي تتم على 3 مراحل: الجراحة، الإطالة، والدمج.



المرحلة الأولى: الجراحة

في المرحلة الأولى، يقوم الجراح بقطع العظم بغرض تطويله. ويتم ذلك بطريقة محددة جداً للحفاظ على تدفق الدم والعمليات البيولوجية الأخرى التي تساعد على شفاء العظام.



وبمجرد قطع العظم، يقوم الجراح بتوصيل جهاز إطالة للطرف. سيتم استخدام هذا الجهاز لإنشاء فجوة في العظام خلال المرحلة التالية.



وعادة ما يبقى المرضى في المستشفى لمدة ليلة واحدة على الأقل بعد هذا الإجراء. تبدأ المرحلة الثانية عادةً بعد حصول أطرافهم على راحة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام.



المرحلة الثانية: الإطالة

خلال المرحلة الثانية، يتم فصل طرفي العظم تدريجياً، مما يحفز نمو عظام جديدة وملء الفجوة التي نشأت أثناء الإطالة. تستغرق هذه المرحلة عادة ما يصل إلى شهرين.



سيقوم الجراح أو عضو آخر في الفريق السريري بتعليم الأسرة كيفية إطالة الجهاز للمريض بكمية صغيرة عدة مرات في اليوم. بعد ذلك يقوم أحد أفراد العائلة أو المريض بتطويل الجهاز في المنزل دورياً.



طوال هذه المرحلة، سيقوم الفريق الجراحي بمراقبة العظام والعضلات والأنسجة والأعصاب المحيطة بها بعناية. إذا رأوا أي علامة على حدوث مضاعفات محتملة، فقد يقررون إيقاف العملية مؤقتاً أو تغيير مدى بطء أو سرعة عملية تطويل العظام.



المرحلة الثالثة: الدمج (الشفاء)

بمجرد أن يصل الطرف إلى الطول المخطط له، تستمر عملية الشفاء الطبيعية للجسم في ملء الفجوة بعظم جديد. وفي الوقت نفسه، تتكيف الأعصاب والعضلات والأوتار والأربطة حول العظام مع الطول الجديد.



مخاطر محتمَلة

واحدة من المضاعفات الأكثر شيوعاً هي العدوى حول المسامير التي تربط الجهاز بالعظم. كما أن هناك العديد من المضاعفات التي قد تترتب على العملية الجراحية، ومنها بعض التداعيات المتأخرة التي قد تتمثل في فقدان الطول والانحناء والانكسار سهل التكرار للعظام.



كما قد يكون تصلب المفاصل أيضاً من المضاعفات المتبقية الدائمة لعملية تطويل العظام. والألم وصعوبة النوم من المشاكل الأخرى التي تنشأ أثناء إطالة الأطراف، خاصة في الحالات الأكثر حدة. كما تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى ما يلي:

عدوى موقع المسامير المستخدمة.



تقلصات العضلات.

خلع المفاصل.

إصابة الأوعية الدموية.

إصابة الأعصاب.

تأخير أو تسريع تكوين العظام.

عدم اتحاد العظام والتئامها بشكل كامل.



وبالرغم من المضاعفات المحتملة الخطيرة، لكن عادة ما تتم عملية تطويل العظام حول العالم بشكل آمن في عيادات التجميل والطب المتخصصة في صحة وتصحيح الأطراف، وغالباً ما تنتهي بنتائج مضمونة وآثار جانبية محدودة. -عربي بوست