ما هي الفاكهة التي يجب تناولها يوميا؟



لكن مع ذلك هناك مجموعة من الفواكه تعتبر الأكثر فائد في حال تناولها بشكل مستمر ويؤدي استهلاكها بشكل يومي إلى الحصول على صحة مثالية.



وتنصح جمعية القلب الأميركية البالغين بتناول 4-5 حصص من الفواكه والخضروات المنوعة يوميا، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن أحجام الحصص تلعب أيضا دورا مهما في تحسين صحة الإنسان.



على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش والخوخ والتمر، يكون حجم الحصة عادةً ربع كوب.



من ناحية أخرى، فإن حصة الخضار الورقية الطازجة، مثل السبانخ أو الكرنب، فالحجم المثالي هو كوب واحد على الأقل.



وفي حين أن الفواكه والخضروات الطازجة تعتبر بشكل عام الخيارات الأكثر صحة، فمن المقبول أيضا تضمين الأصناف المعلبة والمجمدة في النظام الغذائي.



ويمكن أن توفر هذه البدائل خيارات مريحة ويمكن الوصول إليها، خاصة عندما لا تكون بعض الفواكه والخضروات في موسمها.



ومع ذلك، من المهم اختيار تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة والصوديوم عند تناول الأصناف المعلبة أو المجمدة.



من المهم اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه في النظام الغذائي الصحي، لفوائدها الصحية الفريدة وكذلك لإنها توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحتنا العامة.



الحمضيات

تشتهر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والكريب فروت والليمون بمحتواها العالي من فيتامين سي، وكذلك تكون غنية بالعناصر الغذائية.



يعتبر فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية ويدعم وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين ويساعد على منع تلف الخلايا.



بالإضافة إلى ذلك، توفر الحمضيات المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والفولات، وكذلك الألياف التي تساعد على الهضم.



التوتيات



يمتاز هذا النوع من الفواكه ويشمل، الفراولة والتوت بأنوعه الأزرق والأسود والأحمر، بطعمه اللذيذ وكذلك هو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة.



وبصرف النظر عن كونها غنية بمضادات الأكسدة، فإن هذا النوع من الفواكه يعمل أيضا على تحسين صحة الدماغ والحماية من الأمراض المزمنة.



وبالإضافة إلى توفير الألياف الغذائية والفيتامينات سي وكي، تعتبر التوتيات أيضا مصدرا جيدا للمنغنيز.



الفواكه الاستوائية

تدعم الفواكه الاستوائية، مثل المانغو والأناناس والبابايا والكيوي، وظيفة المناعة وصحة العين وإنتاج الكولاجين، وهي أيضا غنية بفيتاميني أيه وسي.



تحتوي الفواكه الاستوائية أيضا على إنزيمات، مثل البروميلين الموجود في الأناناس، والتي تساعد على الهضم.



البطيخ

بالإضافة إلى كونه منعشا، فإن البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، يوفر مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية.



خلال أيام الصيف الحارة، تعتبر هذه الفاكهة خيارا جيدا بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والعالي من الماء.



إلى جانب تعزيز صحة البشرة، ودعم صحة القلب، والمساعدة في ترطيب الجسم، يحتوي البطيخ على فيتاميني أيه وسي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الأخرى.



الفاكهة ذات النواة

الفواكه ذات النواة، بما في ذلك الخوخ والبرقوق والكرز والمشمش، ليست لذيذة فحسب، بل توفر أيضا مجموعة من الفوائد الصحية.



تحتوي الفواكه ذات النواة الحجرية على فيتاميني أيه وسي، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.



كما أنها تحتوي على مركبات مفيدة مثل مضادات الأكسدة، ولديها القدرة على أن تكون مضادة للالتهابات وللسرطان، نقلا عن الحرة.

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