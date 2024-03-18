إجازة أبوة ممولة لمدة 6 أشهر للآباء الجدد في هذا البلد



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاستحقاقات سترتفع بشكل تدريجي بواقع أسبوعين سنويا حتى عام 2026، بموجب تشريع أقره مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، مع حجز استحقاق إجازة لمدة شهر للأبوين.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن الحكومة قولها إنها تأمل في تشجيع الآباء على تحمل مزيد من مسؤوليات الرعاية. ويتم دفع الإجازة بالحد الأدنى الوطني للأجور للأبوين اللذين لديهما دخل مشترك أقل من 350 ألف دولار أسترالي (230 ألف دولار) سنويا.- د ب أ