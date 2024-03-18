إجازة أبوة ممولة لمدة 6 أشهر للآباء الجدد في هذا البلد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يحق للآباء الجدد في أستراليا الحصول على إجازة أبو ممولة من الحكومة
لمدة ستة أشهر اعتبارا من عام 2026، بزيادة ستة أسابيع عن المستويات
الحالية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاستحقاقات سترتفع بشكل تدريجي بواقع
أسبوعين سنويا حتى عام 2026، بموجب تشريع أقره مجلس الشيوخ اليوم الاثنين،
مع حجز استحقاق إجازة لمدة شهر للأبوين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الحكومة قولها إنها تأمل في تشجيع الآباء على
تحمل مزيد من مسؤوليات الرعاية. ويتم دفع الإجازة بالحد الأدنى الوطني
للأجور للأبوين اللذين لديهما دخل مشترك أقل من 350 ألف دولار أسترالي (230
ألف دولار) سنويا.- د ب أ
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