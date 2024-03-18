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نصائح طبية لصيام طفلك بأمان

3/18/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعتاد بعض الأمهات على تشجيع الطفل على صيام شهر رمضان، مما يستوجب الحرص جيدًا على اتباع بعض النصائح الطبية، وذلك لتجنب أي مضاعفات يمكن أن تحدث للطفل.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز النصائح الطبية لصيام الطفل، وفقًا لما ذكره موقع "Parenting".

قبل بدء الصيام
هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الأم عند صيام طفلها حيث تتضح في:


- استشارة الطبيب أولًا قبل صيام الطفل للتأكد من أن صحته جيدة وقابلة للصيام.


- مراعاة فهم الطفل للصيام وأهميته.


- تشجيع الطفل على شرب كمية جيدة من السوائل قبل وأثناء وبعد الإفطار.


- التأكد من أن الطفل يتناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة.


أثناء فترة الصيام
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن هناك بعض النصائح التي يجب على الأم اتباعها أثناء صيام طفلها من بينها:


- مراقبة الطفل جيدًا للبحث عن علامات الجفاف أو الدوخة.


- في حالة معاناة الطفل من أي أعراض مثل الدوخة أو التعب أو عدم الاتزان يجب إفطاره فورًا.


- تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة مثل المشي أو السباحة.
- الحرص على نوم الطفل عدد ساعات كافي.

بعد الإفطار
يجب أن تتبع الأم بعض التعليمات بعد إفطار الطفل حيث تتضح في:


- التأكد من أن الطفل يفطر على وجبة صحية ومتوازنة.


- الحرص على شرب الطفل لكميات كبيرة من الماء والسوائل.


- تجنب إعطاء الطفل كميات كبيرة من الأطعمة السكرية أو الدهنية.

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الإفتاء توضح حول صيام الأطفال في رمضان

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