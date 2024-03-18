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الصفدي: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا

3/18/2024 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى جهود وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات إليها.

وأجرى الصفدي وفييرا محادثات مكثفة ركزت على آليات تطوير التعاون الثنائي والبناء على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الأردن والبرازيل منذ أكثر من ستة عقود.

وفي مؤتمر صحافي تبع المحادثات قال الصفدي "اليوم كان فرصة لأن نبحث سبل تطوير العلاقات وزيادة التعاون، واتفقنا على أن نجري دراسة شاملة تحدد القطاعات التي يمكن أن نحقق تعاوناً أكبر فيها، وأن نبرمج لقاءات دورية لضمان تنفيذ ما يتفق عليه من خطوات تسهم في زيادة التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة، والسياسة، والاستثمار، والدفاع، وقطاع الزراعة حيث للبرازيل تجربة متقدمة في تطوير هذا القطاع ولنا في الأردن أولوية".

وأضاف الصفدي "اتفقنا على أن يبدأ فريق عمل من الوزارتين التحضير لاجتماعات موسعة نكون قد حددنا فيها الخطوات التي سنتخذها ونكون أنجزنا أيضاً العديد من الاتفاقات التي سنوقعها من أجل أن نأخذ تعاوننا إلى مساحات أوسع".

وزاد "اليوم كان فرصة لأن نقيّم أين نحن في هذا التعاون، وحددنا حوالي عشرة اتفاقيات سنعمل على توقيعها في أسرع وقت ممكن إضافة إلى اتفاقيات أخرى سندرسها، وسيكون هنالك تحضير لاجتماع قادم لنا للتوافق على خطوات عملية أكثر باتجاه زيادة هذا التعاون، وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعتبر أولوية بالنسبة لنا في المملكة وللبرازيل تجربة كبيرة ومتقدمة في تطويره".

وقال الصفدي "غزة والكارثة التي تستمر إسرائيل في مفاقمتها كانت محور بحث موسع بيننا أيضاً، ونحن متفقان على أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن تتوقف فوراً، وعلى أن المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي".

وقال إن الحرب الإسرائيلية على غزة عدوان يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وترتكب إسرائيل خلاله جرائم حرب يجب أن يواجه المسؤولون عنها العدالة.

وأضاف "بعد أكثر من خمسة أشهر من هذا العدوان نرفض أي محاولة لتبريره، فقتل الأبرياء ليس دفاعاً عن النفس؛ قتل أكثر من ١٢ ألف طفل فلسطيني ليس دفاعاً عن النفس، تدمير مجتمع كامل لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن يقبل على أنه دفاع عن النفس".

وشدد الصفدي على أن "تجويع الأطفال حتى الموت وأخذ أكثر من مليوني فلسطيني رهينة جريمة إنسانية مدفوعة بعقائدية متطرفة وعنصرية لا إنسانية، تتبدى يومياً في أفعال وتصريحات ومواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء العنصريين المتطرفين في هذه الحكومة".

وأكد الصفدي أن مواقف الأردن والبرازيل إزاء العدوان منسجمة تماماً، وأن المملكة تثمن عالياً مواقف البرازيل وجهودها المستمرة من أجل وقف العدوان، ومن أجل تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة وفي الدولة المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.

وشكر الصفدي نظيره البرازيلي على مواقف بلده الصارمة خلال ترؤس البرازيل لمجلس الأمن "الذي للأسف ما يزال عاجزاً عن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني وحماية حقه في الغذاء والماء والدواء من بطش الاحتلال ومن همجية هذه الحرب".

وختم الصفدي "أتطلع إلى المزيد من اللقاءات والتشاور بيننا بما يضمن أن نحقق الهدف المشترك في تعزيز تعاوننا وفي تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا حتى تنتهي دوامة العنف وتنتهي دوامة الحروب وتعيش المنطقة كلها بأمن وسلام واستقرار".

وأكد الصفدي على أن هذه الحرب لن تحقق أمناً لإسرائيل ولن تحقق سلاماً في المنطقة، وعلى أن الأمن والسلام لإسرائيل ولفلسطين ولكل المنطقة طريقه الواحدة هي إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إنه ينقل تحيات الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وتهانيه لجلالته بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالته.

وأكد فييرا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن ولفت إلى أهمية اتفاقية التعاون الفني التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً ونمو حجم التبادل التجاريين بين البلدين.

وقال فييرا " زيارتي للأردن ترسل رسالة واضحة تؤكد أهمية الشراكة بين بلدينا، وأهمية دور المملكة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وأشار فييرا إلى أن محادثاته مع الصفدي بحثت الأوقات والتحديات العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وإلى أنه عبر عن موقف البرازيل الذي يرى بأن الموقف الإنساني الذي يعانيه الناس في غزة لا يطاق، ولا مبرر في ردة فعل إسرائيل.

وأضاف فييرا "أكرر مطالبتي بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل القنوات المتاحة وإطلاق سراح الرهائن بأسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير البرازيلي إلى الجهود التي بذلتها بلاده لوقف الحرب خلال ترؤسها مجلس الأمن شهر تشرين الأول الماضي، وحذر من خطر توسع الحرب وضرورة تجنب ذلك لأن أي خطأ في التقدير يؤدي إلى نزاع لا يمكن تنبؤ عواقبه.

وأكد فييرا ضرورة احترام إسرائيل حق حرية العبادة للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك للوصول من دون عوائق للحرم الشريف في القدس الشرقية، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف. وشدد على ضرورة منع الإجراءات التعسفية من المتطرفين، وحث إسرائيل على استمرار محادثات السلام مع فلسطين، والالتزام بحل الدولتين حتى تتجسد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران، وتضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عاصمة لها، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ودان فييرا بناء المستوطنات الإسرائيلية، وأكد رفض بلاده أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وفي إجابة على سؤال حول التوتر في العلاقات بين البرازيل وإسرائيل، قال فييرا "لدينا علاقات جيدة مع شعب إسرائيل، ونحن نؤيد وندعم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، حاولنا خلال رئاستنا لمجلس الأمن الدولي حشد الدعم للموافقة على قرار يهدف لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات عندما كان عدد الضحايا في ذلك الوقت ٣ آلاف ضحية، ولكن أصبح عدد الضحايا الآن ٣٢ ألف ضحية ونريد إيقاف هذه الخسارة المفجعة للحياة".

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