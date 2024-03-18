ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
التاريخ
3/18/2024 2:33:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
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