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إغلاق ملحمتين في عمان منذ بداية رمضان

3/18/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى العاملة على نظام المسالخ خلال الـ6 أيام الأولى من شهر رمضان ملحمتين في المنطقة الشرقية للعاصمة عمان؛ لوجود مخالفات صحية خطيرة، وحررت 23 مخالفة صحية بحق أصحاب الملاحم.
وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي إن فرق التفتيش المخصصة لمراقبة الباعة المتجولين نفذت 491 زيارة ميدانية، أتلفت خلالها 17691 لترا من العصائر والمشروبات المعرضة لأشعة الشمس وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووجهت نحو 50 مخالفة، كما حررت 189 إنذارا، ورحّلت 398 بسطة عصير .

كما نفذت الفرق المخصصة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية 1685 زيارة ميدانية وجهت خلالها 142 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 712 إنذارا وإغلاق 58 منشأة.

وجلبت هذه الفرق 80 عينة غذائية من مشتقات الحليب لغايات الفحص المخبري استجابةً وانطلاقاً من دور أمانة عمان في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة والأمراض وحماية المواطنين من خلال برنامج رصد لتلك العينات الغذائية داخل المنشآت الاقتصادية والمصنعة يدويا للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمستهلك ومطابقته للمواصفات الأردنية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عمل مراكز الشكاوى الصحية بالاستمرارية في معالجة الشكاوى الناجمة عن إحداث مكاره صحية.

وتركز الفرق أثناء عملها بالميدان خلال الشهر الفضيل على تشديد الرقابة والتفتيش على بيع العصائر والمواد الغذائية التي تعرض على الرصيف العام وتكون قابلة للتلف ولا تستوفي الشروط الصحية أمام المستهلك.

وستواصل أمانة عمان أعمال الرقابة والحملات التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق العاصمة لضمان صحة وسلامة المواطن بالتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تخزينها وتداولها للمستهلكين.

وأشار الهوادي إلى أن الأمانة شكلت 54 فريقا للرقابة الصحية ضمن خطتها الرقابية خلال شهر رمضان، وجرى تقسيم عمل مفتشي الصحة في المراكز على فترات عمل صباحية، مسائية، وليلية لتحقيق الانضباط للأسواق خلال أيام الشهر الفضيل.

ودعا الهوادي المواطنين إلى اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها، وعدم شراء الوجبات الجاهزة من مصادر غير معروفة أو شرائها قبل موعد تناولها بساعات طويلة، ما يجعلها عرضة للتلف.

ويواصل فريق التوعية والتثقيف التابع لدائرة الرقابة الصحية والمهنية حملته بعقد المحاضرات وإطلاق رسائل التوعية الإلكترونية لموضوع الأنماط الصحية خلال الشهر الفضيل.

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