غزة.. أوامر إسرائيلية لسكان حي الرمال ومجمع الشفاء بالمغادرة



جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، بعد ساعات من إعلان الجيش اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين.



وزعم قائلا: "من أجل الحفاظ على أمنكم، إلى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه، عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غربا ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".



ويقوم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بعمليات عسكرية واسعة شمال قطاع غزة بعد أن كان أعلن سابقا إنهاء عملياته فيها ومغادرتها.



وفي وقت سابق الاثنين أعلن الجيش اقتحام قواته مجمع الشفاء الطبي وبدء عملية عسكرية فيه، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين.



وفي هذا الشأن، ادعى أدرعي أن الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك "يعملان داخل مجمع الشفاء الطبي لإحباط أنشطة إرهابية واعتقال مخربين".



وزعم أنه "خلال العملية وأثناء عملية التطويق تعرضت قوات الجيش لإطلاق النار من قبل مخربين من داخل مجمع الشفاء الطبي حيث ردت القوات بنيرانها وأصابت مخربين".



من جهتها، تحدثت القناة "13" العبرية عن أن "العملية في مستشفى الشفاء بدأت بعد ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس هناك".



وأشارت إلى "اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى فيما أصيب جندي بجروح طفيفة وتم نقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج".



وأضافت: "لا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".



وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.



وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى في 24 نوفمبر، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.



ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.-(الأناضول)