Monday, 18 March 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترمب: لو كنت رئيسا لما حدث غزو غزة

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج“ميديا باز” على قناة فوكس نيوز.


وقال موقع أكسيوس، إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر.


وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع مذيع برنامج“فوكس آند فريندز” على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل“إنهاء المشكلة”.


ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله يوم الجمعة:“لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا”.


ولم يتحدث ترامب أمس الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.


وقال ترامب، ردا على سؤال من جانب مقدم برنامج“ميديا باز” هوارد كورتز بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة:“عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط”.


وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.-(د ب أ)

MENAFN18032024000072011014ID1107991904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث