الاحتلال يعلن مقتل جندي في اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وبدأ جيش الاحتلال ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء، وقال إنه يلاحق مسلحين من المقاومة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري إن المعلومات الاستخبارية الواردة "تتطلب اتخاذ إجراءات فورية" وأن العدوان نفذ "في مناطق محدودة من المجمع".
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