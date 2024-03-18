الاحتلال يعلن مقتل جندي في اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة.



وبدأ جيش الاحتلال ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء، وقال إنه يلاحق مسلحين من المقاومة في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري إن المعلومات الاستخبارية الواردة "تتطلب اتخاذ إجراءات فورية" وأن العدوان نفذ "في مناطق محدودة من المجمع".