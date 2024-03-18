بوريل: غزة لم تعُد سجناً مفتوحاً بل أصبحت مقبرة مفتوحة

وأضاف بوريل: "نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص"، لافتاً إلى أنه "لا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون".



وأشار إلى أنّ "المجاعة يتم استخدامها كسلاح حرب"، مردفاً: "نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه".



كذلك، اعتبر بوريل أنّ غزة لم تعُد "سجناً مفتوحاً"، بل أصبحت "مقبرة مفتوحة".



ومع دخول العداون الإسرائيلي على غزة شهره السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، من جراء حصارٍ مشدّد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.



وتتحكم "إسرائيل" بتدفّق المساعدات الإنسانية التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظراً للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مُهددون بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.



وفي وقتٍ سابق اليوم، اتهمت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، في تقريرٍ لها، "إسرائيل" بأنها تتعمّد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدّات الطبية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي.



وندّدت المنظمة ببروتوكولات تفتيش المساعدات، واصفةً إيّاها بأنّها "غير فعّالة" إذ تؤدي تلك الببروتوكولات إلى تأخير إدخال المساعدات إلى قطاع غزّة "عشرين يوماً في المتوسط"، كما دانت "الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات والقوافل الإنسانية".



وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 31,726 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 73,792 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. -الميادين

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