الجعجع من الإسكوا تتحدث عن فشل الإنسانية والشرعية الدولية

MENAFN - Alghad Newspaper) دعا المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي استضافته الإسكوا UNESCWA، المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كمتحدثة رئيسية في الجلسة العامة الرابعة للمنتدى والتي كانت بعنوان "تحول النظم الغذائية في بيئة متعددة الأزمات (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)". ويعد المنتدى الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستعراضها في المنطقة العربية، ويُنظَّم سنوياً في شراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



سلطت الجعجع الضوء في كلمتها على ازدواجية المعايير في منظومة "الشرعية الدولية" والنظام العالمي الحالي، منتقدة النظرية بأن الشرعية الدولية هي الهدف بحد ذاتها وليس العدالة، كما طرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر. وأبرز ما جاء في حديثاها أنه "من الواضح أن تنفيذ نهج الترابط الثلاثي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الذي تروج له منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجتمع المانحين OECD ككل قد فشل فشلاً ذريعاً، سواءً في حالة الإبادة الجماعية عبر التجويع في غزة، أو تسييس المساعدات الإنسانية والإنمائية في اليمن وسوريا، أو عسكرة وتأجيج الصراع في السودان. هذا الفشل ليس فقط على مستوى الدول، بل أيضاً على مستوى المنظمات الدولية الأممية".



وأضافت "أما نحن فنصر على تحقيق "العدالة" ووضع كل النظام الدولي القائم تحت المحاسبة والا سيستمر تكريسه كأداة للاستعمار الجديد".