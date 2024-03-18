الأمم المتحدة تتوقع تفشي المجاعة في غزة أيار المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو المقبل، في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال.
وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيًا من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل نحو نصف السكان، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت أن المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعًا جليًا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس الجاري إلى مايو المقبل.
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