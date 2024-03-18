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الأمم المتحدة تتوقع تفشي المجاعة في غزة أيار المقبل

3/18/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو المقبل، في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيًا من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل نحو نصف السكان، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعًا جليًا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس الجاري إلى مايو المقبل.

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